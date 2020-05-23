بالصور..مدير صحة بورسعيد يسلم أسرة شهيد الجيش الأبيض "هدايا معايدة" من الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

سلم الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، مندوبًا عن رئيس الجمهورية، صباح اليوم السبت، هدايا معايدة إلى أسرة الدكتور أحمد عبده أحمد اللواح، الذي توفي إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك بمنزل الأسرة في بورسعيد.

ووجه مدير الصحة حديثه لأسرة الدكتور الراحل قائلا: "الرئيس يبلغكم تحيته وتقديره وتهنئته لكم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديره لكل أبطال الجيش الأبيض في مصر وفي مقدمتهم الدكتور أحمد اللواح، أول شهداء الجيش الأبيض في مصر".

من جانبها، وجهت إسراء، ابنة الدكتور أحمد اللواح، الشكر للرئيس، قائلة: "بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذه اللفتة الطيبة التي أسعدتنا بشدة، وتذكره لوالدي أول شهداء الجيش الأبيض رغم مرور شهرين على استشهاده، رحمة الله على والدي وكل الشهداء".

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وقالت أمل محمد عرفة، زوجة الدكتور الراحل، إنها تشكر الرئيس الذي يتذكرعم في كل المناسبات وما أرسله اليوم من خلال مندوبه.

وقال ابنه "محمد": "بشكر الرئيس على معايدته لنا وسؤاله المستمر عنا وفخور بوالدي وتاريخه المشرف وأتمنى أن أكمل مسيرته".

وكان الدكتور أحمد اللواح، قد تُوفي يوم 30 مارس من العام الجاري عن عمر يناهز الـ57 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيرس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بمستشفى العزل بالإسماعيلية، واشتهر طوال فترة عمله كطبيب تحاليل ببورسعيد استمرت حوالي 27 عامًا بالاحترام والإنسانية، وحسن تعامله مع المرضى، وتفانيه في عمله لساعات طويلة، حتى أنه كان يلقب في بورسعيد بـ"الطبيب الإنسان" و"حبيب الكل".