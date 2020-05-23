اخبار العالم

ترامب يكشف متى بدأ بتناول الدواء ضد الملاريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بدأ بتناول دواء هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، بعد اكتشاف حالتين من الإصابة بفيروس المستجد، في البيت الأبيض ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف ترامب، في حديث مع الصحفية شيريل

أتكيسون: "أنا أثق بهذا الدواء إلى حد كبير. وقمت بتناول كورس علاج من هيدروكسي كلوروكين، بعد ظهور نتيجة اختبار إيجابية لـ كوفيد-19، لدى موظفين في البيت الأبيض. أعتقد أنه من الجيد تناول برنامج علاج كامل من هذا الدواء".

وشدد ترامب، على أنه تناول هذا الدواء، خلال فترة أسبوعين.

في وقت سابق، ذكر ترامب، أنه في الآونة الأخيرة يأخذ قرصا واحدا كل يوم من عقار هيدروكسي كلوروكوين. ولاحقا أعلن أنه توقف عن استخدام هذا العلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يكشف متى بدأ بتناول الدواء ضد الملاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا