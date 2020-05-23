الهند.. 6654 إصابة جديدة بكورونا في أعلى زيادة يومية

أعلنت وزارة الصحة الهندية ،صباح اليوم السبت، عن تسجيل 137 وفاة جديدة و6654 إصابة بكوفيد-19 منذ يوم أمس الجمعة، ما رفع عدد الوفيات إلى 3720 والإصابات إلى 125101 ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأظهرت البيانات، أن هذه هي أعلى زيادة مسجلة في يوم واحد، لحالات الإصابة بكوفيد-19 حتى الآن في البلاد.
وفي صباح يوم الجمعة، كان عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 118447 حالة، وعدد الوفيات
وبحسب مسؤولي الوزارة، فقد غادر المستشفيات 51784 شخصا بعد أن أظهروا تحسنا.
وفرضت السلطات الهندية منذ شهرين، نظام الإغلاق على الصعيد الوطني لاحتواء انتشار الوباء.
وفي الأسبوع الماضي، تم تمديد فترة الإغلاق، الذي تم الإعلان عنه في 25 مارس، حتى 31 مايو الجاري.
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