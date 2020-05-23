كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل أكثر من 6600 إصابة بكورونا في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند، اليوم السبت، إنها سجلت 6654 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية - وهي أكبر زيادة في اليوم الواحد في البلاد حتى الآن.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 125.101 حالة وفاة و3720 حالة وفاة.

وتعد ولاية ماهاراشترا الغربية الأكثر تضررا في البلاد، حيث سجلت 44،582 اصابة و1،517 حالة وفاة.

يأتي هذا مع استئناف الرحلات الداخلية في الهند. أعلنت الحكومة أن شركات الطيران المحلية ستكون قادرة على استئناف الخدمات ابتداء من الأسبوع المقبل، على الرغم من أن بعض الولايات قالت إن الركاب القادمين سيظلون خاضعين لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا.

