كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 9434 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 9434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أكدت السلطات الصحية الروسية، أن عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد تجاوز 300 ألف إصابة.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا، 115 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا "كوفيد-19"، و9263 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الروسية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2837 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس، فيما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 299941 إصابة.

Advertisements

وكانت اللجنة الروسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، أكدت أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى 76130 شخصا.

أكدت الحكومة الروسية، أنها نجحت في الحد من ازدياد عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد.

وكانت السلطات الصحية في روسيا، أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي بأقل من عشرة آلاف حالة جديدة، مع تسجيل انخفاض ملموس في عدد الوفيات الجديدة.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، 9709 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 9200 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 281752، بما في ذلك 211748 حالة نشطة.