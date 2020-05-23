كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر دولة عربية تحتفل بعيد الفطر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، أنها توصلت إلي رؤية مستفيضة لهلال شوال في مناطق متفرقة من البلاد

وتحتفل دولة موريتانيا، بعيد الفطر المبارك اليوم السبت، خلافا لغالبية الدول العربية والإسلامية، حيث أصدر رئيس البلاد بهذه المناسبة عفوا عن 195 سجينا.

ويذكر أن موريتانيا هي الدولة العربية الوحيدة التي تحتفل بعيد الفطر المبارك اليوم السبت، خلافا لغالبية الدول العربية الأخرى التي لم تتمكن الجمعة من روية هلال شوال وأعلنت أن العيد سيحل يوم غد الأحد.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، أصدر عفوا شاملا عن 195 من سجناء الحق العام، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأصدرت الرئاسة الموريتانية، بيانًا قالت فيه، إن هذا العفو الذي يأتي بمناسبة عيد الفطر المبارك تم اتخاذه بناء على تقرير من وزير العدل.

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وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441هـ في الإمارات، مساء أمس الجمعة، أن يوم غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وأن بعد غد الأحد هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال وزير العدل رئيس اللجنة الإماراتي سلطان بن سعيد البادي الظاهري: إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الاثبات الشرعية والاتصالات، التي جرت مع الدول المجاورة لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هـ.

وأضاف الظاهري: وعليه فإن يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الأحد هو غرة شهر شوال لسنة 1441 هجرية أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقدم أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود.