طقس اليوم السبت.. ارتفاع في درجات الحرارة مع طقس حار بعدد من المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بارتفاع في درجات الجرارة، مع طقس حار بالسهول الداخلية، وسوس، وجنوب البلاد، مع تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل، وذلك خلال الليل والصباح.
وخلال الظهيرة، سيلاحظ تمركز سحب ركامية وغير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس الكبير والأطلس الصغير، ومن المحتمل أن تهم السفوح الجنوبية الشرقية أيضا. عدا ذلك، ستظل الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة.
وستهب الرياح محليا قوية من القطاع الشرقي بالبوغاز، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بشرق البلاد، والجنوب الشرقي، والأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي في باقي المناطق، مع احتمال هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين بين 11 و16 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 21 و26 درجة بالسايس والسهول غرب الأطلس وسوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة بباقي المناطق.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 26 و31 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 31 و36 درجة بوديان ملوية وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 36 و41 درجة بكل من السايس والسهول وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 41 و44 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل والرباط، وهائجا بباقي السواحل.
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