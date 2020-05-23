غدا الأحد.. المغرب يضيف 60 دقيقة ويعود إلى التوقيت الصيفي

من المنتظر أن يتم العودة إلى العمل بتوقيت (GMT+1)، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا، من يوم غد الأحد، 31 ماي الجاري.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أعلنت في بلاغ سابق لها الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية العادية، بتاريخ الأحد 19 أبريل الماضي وذلك بتأخير ستين دقيقة، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة.

واستند قرار الوزير على قرار لرئيس الحكومة رقم 3.25.20 صادر في 15 من شعبان 1441 الموافق 9 أبريل 2020 بشأن الساعة القانونية.