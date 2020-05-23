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اهتزت اليوم الجمعة، جماعة تاغرامت الموجودة على مستوى إقليم الفحص أنجرة، على وقع قتل أزيد من 20 رأس غنم، وحمار بالإضافة إلى كلب، من طرف مجهولين.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ فإن ساكنة المنطقة، عثروا على الدواب ميتة على جنبات الشارع، وبجانبها كميات من السم، دون معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى ارتكاب هذا الفعل.
واستنكرت الساكنة هذا التصرف، وطالبت عناصر الدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع، لتحديد هوية مرتكب الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون بالفحص أنجرة يسممون رؤوس أغنام وقطط والساكنة تطالب بفتح تحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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