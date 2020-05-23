مجهولون بالفحص أنجرة يسممون رؤوس أغنام وقطط والساكنة تطالب بفتح تحقيق

اهتزت اليوم الجمعة، جماعة تاغرامت الموجودة على مستوى إقليم الفحص أنجرة، على وقع قتل أزيد من 20 رأس غنم، وحمار بالإضافة إلى كلب، من طرف مجهولين.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ فإن ساكنة المنطقة، عثروا على الدواب ميتة على جنبات الشارع، وبجانبها كميات من السم، دون معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى ارتكاب هذا الفعل.

واستنكرت الساكنة هذا التصرف، وطالبت عناصر الدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع، لتحديد هوية مرتكب الجريمة.