لمجرد: توحشت المجتمع الزوين لي فيه الضحكة من القلب- صور

يبدو الحنين للمغرب واضحا بشكل جلي على الفنان سعد لمجرد، خصوصا بعد غيابه عنه في شهر رمضان الحالي، على عكس باقي الأعوام، وقد عبر عن شعوره في تواصله مع جمهوره.

ونشر لمجرد، الجمعة، صورة له من مدينة مراكش، وبالظبط بمنطقة “اوريكة” السياحية، وأخرى أمس وسط تجار سوق شعبي، يلعب معهم الورق.

وعبر لمجرد من خلال التعاليق عن حنينه لبلاده، وقال: “توحشنا هاد المجتمع الزوين لي الضحكة فيه ديما من القلب”، معبرا عن أمله في تحسن الأوضاع بعبارة “دابا تزيان” وهي نفسها عنوان إحدى أغانيه.

ودأب لمجرد، على قضاء أيام من شهر رمضان وسط أهله وعائلته بالمغرب، حيث يحصل في العادة على ترخيص من القضاء الفرنسي يتيح له ذلك، لكن الجائحة منعته هذه السنة.