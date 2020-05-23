اخبار العالم

روسيا تقترب من 10 آلاف مصاب بكورونا في اليوم الواحد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تقترب من 10 آلاف مصاب بكورونا في اليوم الواحد والان نبدء بالتفاصيل

قالت روسيا اليوم السبت إنها سجلت 9434 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 335882.

وأبلغ مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا عن 139 حالة وفاة جديدة بعد تسجيل 150 حالة في اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 3388.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تقترب من 10 آلاف مصاب بكورونا في اليوم الواحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا