شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة شخصين فقط.. باكستان تعلن حصيلة ضحايا الطائرة المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل
وكان هناك 91 راكبا وطاقم مكون من ثمانية أفراد على متن الطائرة، طراز "إيرباص إيه 320"، التي تحطمت في شارع ضيق، قبل دقائق من هبوطها المقرر في مطار "جناح" الدولي أمس الجمعة.
وقال يوسف إنه تم نقل جثث الركاب والطاقم إلى مستشفيين مختلفين وتم تحديد هوية 19 شخصا حتى الآن.
وقال فايق علي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لقواعد البيانات والتسجيل إن فريقا من الهيئة يساعد السلطات في تحديد هوية الجثث.
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