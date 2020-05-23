شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الهند تتخطى 125 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 125101 حالة، وذلك عقب تسجيل 6654 إصابة جديدة. وأوضحت الوزارة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الهند بلغت 3720 حالة، مشيرة إلى أن 51784 شخصا تعافوا عقب إصابتهم بالفيروس.

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