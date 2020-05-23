شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات جديدة لتخفيف قيود كورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
يخطط نشطاء ألمان لتنظيم مظاهرات اليوم السبت في العديد من المدن بأنحاء البلاد احتجاجا على التدابير الاحترازية وقيود التباعد الاجتماعي التي وضعتها السلطات الألمانية على خلفية جائحة كورونا.
وكان آلاف الألمان تظاهروا نهاية الأسبوع الماضي في جميع أنحاء البلاد ضد التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات على خلفية الوباء العالمي، تعبيرا عن احتجاجهم على تدخل السلطات للحد من حقوقهم الأساسية.
إلا أن هناك مظاهرات احتجاجية مضادة للأولى نُظمت أيضا ضد أصحاب نظرية المؤامرة وضد "التحريض اليميني".
وتقول سلطات الأمن إن المتطرفين اليمينيين يحاولون في أماكن عديدة استغلال الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية.
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