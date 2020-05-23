شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعتزم إجراء أول اختبار نووي منذ 1992 والان نبدء بالتفاصيل
قالت صحيفة واشنطن بوست في ساعة متأخرة من مساء الجمعة نقلا عن مسؤول كبير ومسؤولين اثنين سابقين مطلعين إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت الأسبوع الماضي ما إذا كانت تجري أول اختبار نووي لها منذ عام 1992.
وأضافت أن هذه القضية أثيرت خلال اجتماع لمسؤولين كبار يمثلون أكبر أجهزة الأمن القومي بعد اتهامات من الإدارة بأن روسيا والصين تجريان اختبارات نووية ذات قوة تفجيرية منخفضة.
ولكن التقرير قال إن الاجتماع لم يصل لأي اتفاق على إجراء تجربة نووية. وقال إنه تم في نهاية الأمر اتخاذ قرار للقيام بإجراءات أخرى ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا والصين وتفادي استئناف التجارب.
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