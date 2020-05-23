اخبار العالم

ترامب يعتزم إجراء أول اختبار نووي منذ 1992‪

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعتزم إجراء أول اختبار نووي منذ 1992‪ والان نبدء بالتفاصيل

قالت صحيفة واشنطن بوست في ساعة متأخرة من مساء الجمعة نقلا عن مسؤول كبير ومسؤولين اثنين سابقين مطلعين إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت الأسبوع الماضي ما إذا كانت تجري أول اختبار نووي لها منذ عام 1992.

وأضافت أن هذه القضية أثيرت خلال اجتماع لمسؤولين كبار يمثلون أكبر أجهزة الأمن القومي بعد اتهامات من الإدارة بأن روسيا والصين تجريان اختبارات نووية ذات قوة تفجيرية منخفضة.

ولكن التقرير قال إن الاجتماع لم يصل لأي اتفاق على إجراء تجربة نووية. وقال إنه تم في نهاية الأمر اتخاذ قرار للقيام بإجراءات أخرى ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا والصين وتفادي استئناف التجارب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعتزم إجراء أول اختبار نووي منذ 1992‪ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا