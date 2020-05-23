شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تحتل المرتبة الثانية عالميا في عدد الإصابات والوفيات من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

احتلت البرازيل المرتبة الثانية عالميا في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 330890 حالة.

وقدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، يوم 15 مايو، استقالته من منصبه على خلفية تدهور الأوضاع الوبائية في البلاد وسط انتشار متسارع لفيروس كورونا.

بينما كشفت تسريبات إعلامية عن وجود خلافات له مع رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، حول سبل مكافحة الجائحة والتي قلل الأخير في وقت سابق من خطورتها.

وفقا لآخر الاحصائيات سجلت البرازيل 1001 حالة وفاة، وبهذا يرتفع الإجمالي إلى 21048 حالة وفاة.