شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ارتفاع الحالات.. المكسيك: سيطرنا على تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة المكسيكية يوم الجمعة إنها سيطرت على تفشي فيروس كورونا حتى بعد أن أصبحت المكسيك إحدى البؤر العالمية للجائحة.

وكانت وزارة الصحة المكسيكية قد توقعت وصول التفشي لذروته قبل أسبوعين ولكن المكسيك سجلت أكبر عدد إجمالي من حالات الوفاة والإصابة خلال اليومين الماضيين لتأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل في عدد الوفيات يومي الأربعاء والخميس.

وبدأت المكسيك في إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد تحت ضغوط من الساسة والمسؤولين وجماعات ضغط تجارية في واشنطن.

ولكن بعض الساسة وخبراء الصحة العامة يخشون من أن يكون ذلك سابقا لأوانه. وسجلت المكسيك خلال الأيام السبعة الماضية 27 في المئة من إجمالي حالات الوفاة المؤكدة بكورونا والتي تبلغ 6510 حالات و24 في المئة من حالات الإصابة والتي تبلغ 59567.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الجمعة إن البلاد تتكيف مع الوضع.