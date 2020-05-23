شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. لا إصابات جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل
وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت إن ذلك مقابل أربع حالات جديدة تم تسجيلها يوم الخميس. ولكنها قالت إنه تم تسجيل حالتين جديدتين مشتبه بهما إحداهما واردة من الخارج في شنغهاي والأخرى منقولة محليا في إقليم جيلين بشمال شرق الصين.
وأضافت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض تراجع من 35 قبل يوم إلى 28 حالة.
وشهدت الصين تراجعا كبيرا في عدد حالات الإصابة المنقولة محليا منذ مارس آذار بعد أن ساعدتها القيود الصارمة على تنقل الناس في السيطرة على الوباء في مناطق كثيرة من البلاد. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي 82971 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.
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