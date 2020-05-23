شكرا لقرائتكم خبر عن 718 إصابة جديدة بكورونا في الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وزارة الصحة بالأرجنتين، الجمعة، بتسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما رفع إجمالي الوفيات بالبلد إلى 433.

وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 10649 بعد إحصاء 718 حالة إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية، في حين بلغ مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء 3062.

وفي مسعى لكبح انتشار فيروس كورونا، فرضت الأرجنتين الحجر الصحي منذ 20 مارس الماضي، وهو الإجراء الذي سيستمر على الأقل حتى 24 مايو الجاري.