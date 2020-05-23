شكرا لقرائتكم خبر عن "جونسون" يواجه ضغوطات لإقالة كبير مستشاريه.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت صحيفتا "الجارديان" و"ميرور" أن دومينيك كامينجز سافر من لندن إلى منزل والديه في مقاطعة دورهام بينما كان يعاني من أعراض فيروس كورونا.
وكانت الحكومة قد اتخذت قبل أسبوع فقط إجراءات صارمة بشأن حرية الحركة للحد من انتشار فيروس كورونا. ويسمح بالسفر فقط لأسباب طارئة، ويطلب من الأشخاص الذين يعانون من أعراض الفيروس عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام.
ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق على التقارير بناء على طلب من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأكدت الشرطة أنها زارت منزل المستشار كامينجز بمقاطعة دورهام بعد مزاعم بأنه سافر لمسافة 430 كيلومترا من منزله وسط الإغلاق، وفقا لوكالة أنباء "برس اسوسييشن" البريطانية.
وتتعرض الحكومة البريطانية لانتقادات في الآونة الأخيرة مع تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 36 ألف شخص، وهو أعلى من أي دولة أخرى في أوروبا.
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