شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تمدد حظر دخول السفن السياحية 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أستراليا تمديد حظر دخول السفن السياحية إلى مياهها الإقليمية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا وقالت قوة حماية الحدود الأسترالية في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي "أي سفينة سياحية قادرة على حمل أكثر من 100 راكب يحظر عليها القيام برحلات بحرية إلى أستراليا حتى 17 سبتمبر المقبل".

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