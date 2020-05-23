أمانة بغداد: منع تحويل أرض من زراعية إلى سكنية في قلب العاصمة

أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، عن منعها تحويل أرض من زراعية إلى سكنية في منطقة الجادرية وسط العاصمة. وقالت الأمانة، إن "ملاكاتها في دائرة بلدية الكرادة وبمتابعة مباشرة من مكتب أمين بغداد، منعت تحويل أرض من زراعية إلى سكنية من خلال تمديد منافذ ماء ومجاري لها بنية تقطيعها وبيعها كقطع اراضي سكنية ضمن منطقة الجادرية المحلة 913".



وأضافت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "ملاكاتها قامت أيضاً، بقطع منافذ الماء والمجاري التي قام المتجاوزون بتمديدها والتحذير من تقطيع الأرض أو تجريفها مستقبلاً".

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