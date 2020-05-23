الانواء الجوية: امطار خفيفة رعدية وتصاعد للغبار ابتداء من اليوم

توقعت هيئة الانواء الجوية، السبت، ان تشهد البلاد تساقط امطار خفيفة مع تصاعد للغبار وابتداء من اليوم.
وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون اليوم، السبت، في المنطقة الوسطى صحو يتحول الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلا في أماكن متفرقة تكون رعدية احياناً، فيما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مسببة تصاعد الغبار فيه، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحو يتحول الى غائم ويكون مغبر في بعض الأماكن، مبينة ان الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية صحو ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
وأضافت الهيئة ان "الطقس سيكون يوم غد الاحد في المنطقة الوسطى غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة مع تصاعد الغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً كما يتصاعد الغبار في بعض الاماكن، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو يتحول تدريجيا الى غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة مع تصاعد للغبار".
وأضافت الهيئة ان "الطقس سيكون يوم غد الاحد في المنطقة الوسطى غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة مع تصاعد الغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً كما يتصاعد الغبار في بعض الاماكن، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو يتحول تدريجيا الى غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة مع تصاعد للغبار".
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