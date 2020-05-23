الانواء الجوية: امطار خفيفة رعدية وتصاعد للغبار ابتداء من اليوم

توقعت هيئة الانواء الجوية، السبت، ان تشهد البلاد تساقط امطار خفيفة مع تصاعد للغبار وابتداء من اليوم.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون اليوم، السبت، في المنطقة الوسطى صحو يتحول الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلا في أماكن متفرقة تكون رعدية احياناً، فيما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مسببة تصاعد الغبار فيه، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحو يتحول الى غائم ويكون مغبر في بعض الأماكن، مبينة ان الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية صحو ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".



وأضافت الهيئة ان "الطقس سيكون يوم غد الاحد في المنطقة الوسطى غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة مع تصاعد الغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً كما يتصاعد الغبار في بعض الاماكن، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو يتحول تدريجيا الى غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة مع تصاعد للغبار".