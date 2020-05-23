التسديد بالذهب.. شحنات بنزين إيرانية الى فنزويلا

من المتوقع ان تصل خمس ناقلات محملة يشحنات بنزين إيرانية الى فنزويلا الواقعة في أمريكا الجنوبية التي تعاني من ازمة الوقود، فيا تعهدت الأخيرة بتسديد الشحنات بالذهب.
وأعاد أسطول من ناقلات النفط الإيرانية التي تحمل البنزين إلى فنزويلا إشعال فتيل التوتر مع الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات اقتصادية على البلدين.
وأعلنت فنزويلا ان الجيش يعتزم مرافقة ناقلات إيرانية تحمل نفطا لبلادها لمنع أي محاولة من قبل الولايات المتحدة لوقفها.
وقد لجأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مساعدة طهران، حيث ورد أنه وعد بتسديد قيمة الشحنة بالذهب.
وتعتبر واشنطن الشحنة الإيرانية إلى فنزويلا انتهاكا لسياسة العقوبات التي تفرضها، والتي تتضمن حظرا على المعاملات التجارية مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية بي دي في اس ايه PDVSA.
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