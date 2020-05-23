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التسديد بالذهب.. شحنات بنزين إيرانية الى فنزويلا

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من المتوقع ان تصل خمس ناقلات محملة يشحنات بنزين إيرانية الى فنزويلا الواقعة في أمريكا الجنوبية التي تعاني من ازمة الوقود، فيا تعهدت الأخيرة بتسديد الشحنات بالذهب.
ويوجد بفنزويلا احتياطيات نفطية هائلة، لكن أزمتها الاقتصادية طويلة الأمد جعلت البلاد تواجه نقصا حادا في الوقود.

وأعاد أسطول من ناقلات النفط الإيرانية التي تحمل البنزين إلى فنزويلا إشعال فتيل التوتر مع الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات اقتصادية على البلدين.


وأعلنت فنزويلا ان الجيش يعتزم مرافقة ناقلات إيرانية تحمل نفطا لبلادها لمنع أي محاولة من قبل الولايات المتحدة لوقفها.

وقد لجأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مساعدة طهران، حيث ورد أنه وعد بتسديد قيمة الشحنة بالذهب.
وتعتبر واشنطن الشحنة الإيرانية إلى فنزويلا انتهاكا لسياسة العقوبات التي تفرضها، والتي تتضمن حظرا على المعاملات التجارية مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية بي دي في اس ايه PDVSA.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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