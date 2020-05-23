'السفاح' يرغب بالترشح لرئاسة اتحاد الكرة

رياضة 2020-05-23 | 09:47 1,223 مشاهدة كشف نجم المنتخب الوطني السابق، يونس محمود، عن رغبته القوية في الترشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، من أجل المساهمة في تطوير الكرة العراقية خلال الجولة المقبلة، خاصة مع تولي نجم المنتخب السابق عدنان درجال منصب وزير الشباب والرياضة. وحل "السفاح" ضيفاً في بث مباشر على موقع "مشروع الجيل المبهر" التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم 2022. وقال محمود إن "مسألة ترشحه لرئاسة الاتحاد العراقي، ترتبط بالتنسيق مع الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة"، مبيناً انه "يمتلك مشروع عمل كاملاً للنهوض بالكرة العراقية".



واشار إلى إن "درجال لديه العديد من المشاريع والملفات التي يرغب في العمل عليها لتطوير واشار إلى إن "درجال لديه العديد من المشاريع والملفات التي يرغب في العمل عليها لتطوير الرياضة في العراق على العديد من المستويات". وأضاف محمود، "تحتاج لتطوير البنى التحتية والجانب التسويقي وكذلك منهاج لتطوير كرة القدم والابتعاد عن المجاملات وهذه كلها أمور من السهل تحقيقها".

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