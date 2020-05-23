المالية النيابية تكشف عن انجاز صيغة جديدة لتعديل قانون التقاعد

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انجزنا بمعية مجموعة من القامات الخبيرة في مجالات متعددة لاسيما القانوي والمالي تعديلاً جديداً لقانون رقم 26 لسنة 2019 المتضمن تعديل قانون التقاعد الموحد"، مذكرة أنه "بموجب التعديل الأخير تم تقليص مدة الخدمة المدنية واحالة الموظفين إلى التقاعد عند إكمال 60 سنة بدلاً من 63 سنة".وأوضحت التميمي أن "أخطاء الحكومات المتعاقبة وسوء الإدارة المالية للبلاد لا يمكن أن يتحملها الموظفون أو أي فئة من فئات الشعب العراقي"، لافتةً إلى "أهمية الاستعانة بالعقول الفذة والشخصيات القديرة التي بإمكانها ايجاد الحلول الملائمة للمشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

واشارت التميمي الى ان "التعديل المعد كتب بصيغة تضمن العدالة للجميع بهدف رفع المظلومية التي لحقت بالكثير من الموظفين"، مشيرةً إلى "تأييد عدد كبير للتعديل الذي سيقدم خلال موعد قريب لمناقشة التعديل الجديد وتبادل وجهات النظر ازاءه".



وأكدت التميمي،"تهيئة المعالجات الملائمة لكل التساؤلات المطروحة والتي قد تطرح مستقبلاً"، منوهةً إلى أنه "تم وضع الحلول الملائمة من أجل انصاف الموظفين الذين تمت احالتهم إلى التقاعد وبما لا يشكل ضرراً على الدولة".