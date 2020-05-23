نائب يعلق على تسجيل صوتي مسرب لوزير الخارجية العماني تطرق فيه إلى العراق

علق النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي، اليوم السبت، على التسجيل الصوتي المسرب المنسوب لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، والذي تطرق فيه إلى العراق.
وتناقلت وسائل إعلام وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مسرباً منسوباً لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يعود إلى عام 2004، تحدث فيه بن علوي عن عدة أمور من بينها أن السعوديين يقدرون "عدد المقاتلين في العراق من السعودية بأربعة آلاف مقاتل".
وأضاف العبودي في تغريدة على موقع (تويتر): "وهنا يفرض نفسه سؤال: أيّ مستوى من الحقد والبغض تكنّه هذه الشقيقة نحونا؟؟ ولماذا؟!"
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