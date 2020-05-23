نائب يعلق على تسجيل صوتي مسرب لوزير الخارجية العماني تطرق فيه إلى العراق

وتناقلت وسائل إعلام وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مسرباً منسوباً لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يعود إلى عام 2004، تحدث فيه بن علوي عن عدة أمور من بينها أن السعوديين يقدرون "عدد المقاتلين في العراق من السعودية بأربعة آلاف مقاتل".

وقال العبودي: "لو اشتغلنا بالحساب، لأضفنا أربعة آلاف إرهابي هنا، إلى خمسة آلاف انتحاري قبل سنة 2007، جاؤوا جميعاً من دولة عربية واحدة، وهدفهم تمزيق أجساد العراقيين إلى أشلاء".

وأضاف العبودي في تغريدة على موقع (تويتر): "وهنا يفرض نفسه سؤال: أيّ مستوى من الحقد والبغض تكنّه هذه الشقيقة نحونا؟؟ ولماذا؟!"