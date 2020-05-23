اخبار العالم

نائب يعلق على تسجيل صوتي مسرب لوزير الخارجية العماني تطرق فيه إلى العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

علق النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي، اليوم السبت، على التسجيل الصوتي المسرب المنسوب لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، والذي تطرق فيه إلى العراق.

وتناقلت وسائل إعلام وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مسرباً منسوباً لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يعود إلى عام 2004، تحدث فيه بن علوي عن عدة أمور من بينها أن السعوديين يقدرون "عدد المقاتلين في العراق من بأربعة آلاف مقاتل".

 

وقال العبودي: "لو اشتغلنا بالحساب، لأضفنا أربعة آلاف إرهابي هنا، إلى خمسة آلاف انتحاري قبل سنة 2007، جاؤوا جميعاً من دولة عربية واحدة، وهدفهم تمزيق أجساد العراقيين إلى أشلاء".

وأضاف العبودي في تغريدة على موقع (تويتر): "وهنا يفرض نفسه سؤال: أيّ مستوى من الحقد والبغض تكنّه هذه الشقيقة نحونا؟؟ ولماذا؟!"


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب يعلق على تسجيل صوتي مسرب لوزير الخارجية العماني تطرق فيه إلى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا