في بيت الله.. صلاة العيد بلا مصلين

وأكد أن هذا القرار يدل على حرص ملك البلاد على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألقت بالعالم أجمع.

من جهتها، أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميما لمؤذني المساجد والجوامع بالمملكة، برفع التكبيرات يوم عيد الفطر، من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.



وأكدت الوزارة على عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك التعميم يأتي إلحاقا لما صدر سابقا من الإيقاف المؤقت للجمع وصلاة الجماعة في المساجد في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.