مسؤول شيشاني ينفي إصابة الرئيس قديروف بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى محمد داوودوف، رئيس البرلمان في الشيشان، إصابة الرئيس رمضان قديروف بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه بصحة جيدة، وأن المعلومات حول إصابته غير صحيحة.
وقال داوودوف، وهو أيضا رئيس مقر العمليات الخاص بمنع انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" في الشيشان، على حسابه في "انستقرام": "هناك شائعات وأحاديث مختلفة.. أؤكد أن رئيس جمهوريتنا رمضان قديروف بصحة وعافية، وأن ما يكتب ويقال عنه غير صحيح".
وتابع: "أعلم أن الشعب الشيشاني قلق بسبب هذه الإشاعات، وأود أن أطمئنكم - كل شيء على ما يرام الحمد لله".
وكان مصدر طبي قد أعلن أن رئيس الشيشان نقل إلى مستشفى في العاصمة الروسية موسكو، على خلفية الاشتباه بإصابته بكورونا.
وأضاف المصدر: "قديروف الآن تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية مستقرة".
وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام عن وجود شكوك بشأن إصابة قديروف بفيروس كورونا المستجد، ونقله للعلاج في موسكو.
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