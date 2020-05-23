مقتل 21 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، مقتل 21 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق).





وأوضح بيان للوزارة، أن القوات استهدفت "وكرين" في توقيت متزامن وأسفر ذلك، بجانب مقتل 21 إرهابيا، عن العثور بحوزتهم على 17 سلاحا آليا و5 عبوات متفجرة وعدد 2 حزام نأسف وجهاز لاسلكي.

وأشار البيان إلى أن المجموعة الإرهابية التي تم القضاء عليها، كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

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ولفت إلى أن تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين أسفر أيضا عن إصابة 2 من الضباط المشاركين بالعملية الأمنية.

منتصف الشهر الجاري، أعلن الجيش المصري، مقتل 7 عناصر إرهابية في عملية نوعية بمحافظة شمال سيناء .

ووفق بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في 15 مايو/آيار الجاري، فإن العملية جاءت "بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء".

ومنذ فبراير/شباط 2018، يشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي بهدف إحكام السيطرة على المحافظة حقق فيها نجاحات كبيرة ضد الإرهاب.

وأحبط الجيش المصري عشرات العمليات الإرهابية وقتل مئات الإرهابيين في إطار عمليات عسكرية تهدف لتطهير محافظة شمال سيناء.