إصابة شرطي بطلق ناري خلال احتجاجات على قيود كورونا في تشيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة في تشيلي، السبت، إصابة شرطي بطلق ناري خلال احتجاجات ضد الإجراءات التي تم اتخاذها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الشرطة، في تغريدة على موقع تويتر، إن رصاصة أصابت ذراع الشرطي خلال أعمال شغب في حي سيريلوس، بمنطقة سانتياجو الكبرى.

ووصف وزير الداخلية جونزالو بلاميل الحادث، أثناء زيارته للشرطي المصاب في المستشفى، بأنه "عمل حقير وجبان".

وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة "كواوبراتيفا" الشرطة وهي تواجه المتظاهرين بمدفع مياه، فيما ركض أحد الأشخاص داخل الشارع وأطلق النار على رجال الشرطة.

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وحتى الآن سجلت تشيلي 61857 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فضلا عن 630 حالة وفاة.

يشار إلى أن حدة الاحتجاجات الشعبية في تشيلي المنادية بإجراء تغييرات اجتماعية عميقة وتبني تعديلات دستورية تراجعت، إثر تفشي جائحة كورونا العالمية.

وبعد 6 أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة والتي أسفرت عن مقتل 31 شخصا، تحول التوتر الذي كان سائدا في البلاد إلى مناخ هادئ ممزوجا بالخوف من المرض وبالطاعة لتعليمات السلطات، فيما خلت شوارع سانتياجو وفالباريسو أو كونسيبسيون من الحركة.