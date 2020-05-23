روحاني: العتبات المقدسة ستفتح أبوابها يوم غد الاحد

أعلن الرئيس الايراني ​حسن روحاني​، ان العتبات المقدسة سيتم فتح ابوابها امام الزوار يوم غد الاحد بعد شروق ​الشمس​ بساعة واحدة وإغلاقها قبل غروب الشمس بساعة واحدة، وسيقوم خدمة العتبات بتنسيق ذلك، بعد اغلاقها لمدة حوالي 3 أشهر بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، مشيرا الى أنه "بدأت مرحلة السيطرة على كورونا ويمكننا القول أن ما يقرب من عشر محافظات في حالة جيدة وهي في مرحلة الاحتواء، نواصل التشخيص في مرحلة الاحتواء، ويستمر عزل المرضى في هذه المرحلة بكل جدية، من المهم بالنسبة لنا تحديد المرضى بشكل أكثر دقة وعزلهم ونقلهم إلى الحجر الصحي في منازلهم أو في بعض الحالات الى المستشفى".

ولفت الى أن "أمننا الجماعي لا يزال متدنياً، الاجسام المضادة لم تصل إلى مستوى مطمئن، يجب علينا رفع مستوى التعليم والدقة، في هذا الاجتماع، تقرر تشديد المراقبة، 185 ألف شخص جاهزون للمراقبة، يجب أن تكون الطواقم الطبية جاهزة كما كانت في الأيام القليلة الأولى لذروة انتشار كورونا، إلا أن البعض يحاول اشاعة الخوف في المجتمع"، مؤكدا "ضرورة استئناف الانشطة الاقتصادية والاجتماعية وعودة الحياة مع مراعاة التعليمات الصحية".

واعتبر "أننا أمام كائن جديد في كل مكان، ومعدل الوفيات آخذ في الانخفاض، كما بدأت مدة الإقامة في المستشفى في الانخفاض، كثفت ​وزارة الصحة​ جهودها للتعرف على المرضى، وهذا الامر يبعث على الارتياح، لكن الوفيات حدثت لمصابين كانت لديهم امراض مزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية و​السكري​"، مؤكدا أن "88 في المئة من الذين توفوا بسبب اصابتهم بفيروس كورونا كانت لديهم امراض مزمنة".

