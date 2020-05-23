بيروتي: سيتم التشهير بالمؤسسات السياحية التي سترفع أسعار تذاكر الدخول

أشار الأمين العام لاتحاد ​المؤسسات السياحية​ في ​لبنان​، ونقيب أصحاب المجمعات السياحية البحرية ​جان بيروتي​، إلى أنه "ليس قطاع ​المطاعم​ وحده الذي يتم تشييعه، فقد سبقته قطاعات أخرى"، لافتاً إلى أن "القطاع السياحي ككل في حالة موت سريري نتيجة وباء ​كورونا​، كما نتيجة ​الوضع الاقتصادي​ الصعب".

واعتير بيروتي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "إذا كانت باقي البلدان قادرة على الخروج مما خلفه كورونا، قد يصعب علينا ذلك كلبنانيين لأننا نعتمد بشكل أساسي على الزبون اللبناني"، موضحا أن "10 في المئة من المطاعم التي عادت للعمل لم تشهد إقبالاً على الإطلاق، لذلك قد تنخفض نسبتها إلى 5 في المئة، أما ​المؤسسات البحرية​ فلم تستقبل حتى ​الساعة​ إلا 10 في المئة من الزبائن الذين اعتادت استقبالهم في السنوات الماضية خلال هذه الفترة"، متمنيا "على أصحاب المؤسسات السياحية عدم رفع تذاكر الدخول إلا إذا اقتضى الأمر، ليشمل حصراً ارتفاع بعض الكلفة، أما خلاف ذلك فسيتم التشهير بهذه المؤسسات".

