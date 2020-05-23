اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر الى ان مفتاح النجاح اليوم هو تطبيق التشريعات، لان هناك تشريعات موجودة اصلا، واليوم نريد ان نرى قرارات في الحكومة عبر التعيينات وفق معايير الكفاءة.
ولفت جابر في حديث تلفزيوني، الى انه من الخطأ الكبيرة ان يذهب لبنان ان يصلح اموره مع صندوق النقد الدولي وهو مختلف فيما بينه، واول جلسة مع صندوق النقد الدولي كان هناك خلاف بالارقام، واليوم مطلوب التنسيق والوحدة لمواجهة التحديات. ولفت الى ان الجلسات الاخيرة مع صندوق النقد افضل بكثير من الجلسة الاولى بعد ان اصبح هناك تقارب بالارقام بين الحكومة ومصرف لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر جابر: الجلسات الاخيرة مع صندوق النقد افضل من الجلسة الاولى بعد ان اصبح هناك تقارب بالارقام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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