الموسوي: لدى رئيس الحكومة توجه حقيقي لانقاذ البلد

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إبراهيم الموسوي​، إلى أن "​الدولة​ في ​لبنان​ اليوم مفلسة بسبب ركام 30 عاما وامام هذا الواقع نحن مدعوون لتغيير ثقافة الاستهلاك لدينا، وعلينا العمل على ترشيد الانفاق"، لافتا الى ان "كل الخطط ​الاقتصاد​ية مخبوئة بمقولة ما جاع فقير الا ما بما متع به غني".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر الموسوي أن "مشكلة لبنان ليس في قلة الفلوس بل في فائض اللصوص"، مشيرا الى ان "لبنان كان يعتمد على اموال المغتربين وعلى الايداعات الخارجية وهذا كله توقف"، لافتا الى أنه كان بالامكان تفادي الذهاب الى ​صندوق النقد الدولي​ لو اعتمدنا بدائل اخرى".

وسأل الموسوي :"هل تحسن الوضع في الدول التي سارت في خيار التفاوض مع الجانب الأميركي"، مشيرا الى ان "هناك الكثير من الكلام حول خطة ​الحكومة​، وكلن لدى رئيس الحكومة توجه حقيقي لانقاذ البلد"،لافتا الى أن "الحكومة تؤكد في كل مناسب أنها تريد الخروج من النظام الاقتصادي الريعي الى الاقتصاد المنتج".