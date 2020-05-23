غجر: معمل سلعاتا لا زال التفاوض عليه قائما واذا لم يتم اقراره لن تأتي الكهرباء كما تتوقع الناس

اشار وزير الطاقة ريمون غجر الى ان التفاوض مع شركات الكهرباء العالمية يجب ان يتم من خلال اطار قانوني، واليوم نحن نتفاوض مع شركة عليها ان تبني معملاً يعمل على الغاز.
واوضح غجر في حديث اذاعي، بأن لبنان يستورد فيول عبر عقود من الكويت والجزائر، وشحنة الفيول غير المطابقة للمواصفات يتم فحصها عند وصولها الى لبنان وعندما تكون غير مطابقة يتم ارجاعها. وذكر بأن الحديث مع الشركات المفاوضة تكون على كل المواقع التي من المقرر انشاء معامل كهرباء عليها واليوم يتم استباق المفاوضات، واكد ان معمل سلعاتا لا زال التفاوض عليه قائم واذا لم يتم اقراره لن تأتي الكهرباء كما تتوقع الناس.
اضاف "نعمل بشفافية تامة في قطاع الكهرباء من خلال عرض المشاريع، واذا لم نتلق مساعدة من المجتمع الدولي اليوم لن نكون قادرين انجاز ذلك لاحقاً"، واعتبر ان مؤسسة كهرباء لبنان بحاجة الى مجلس ادارة تقني ويملك خططا متجددة لهذا القطاع، ومجلس الادارة عليه تحسين الاداء في كهرباء لبنان. وشدد على ان حل كهرباء لبنان هو عبر "تشركة" كهرباء لبنان والقانون 462، واذا لم نقدر على تنفيذ الخطة لن يكون لدينا كهرباء 24/24.
ولفت الى انه اذا اتخذ القرار اليوم بانشاء معامل الكهرباء الدائمة نحتاج من سنتين الى 3 سنوات لتأمين الكهرباء 24/24 والدولة سوف توقف الدعم عن الكهرباء بعد سنتين، واشار الى ان خسائر الدولة في الكهرباء هو من خلال الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن.
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