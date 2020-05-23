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القضاء الفنزويلي يأمر بمصادرة معدات فرع للشركة الأميركية للاتصالات

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أمر ​القضاء​ الفنزويلي بأن تتم "فورا" مصادرة ممتلكات ومعدات شركة التلفزيون المشفرة "دايركت-تي في" المملوكة للشركة الأميركية للاتصالات "ايه تي اند تي" التي كانت قد أعلنت وقف نشاطاتها في هذا البلد بسبب ​العقوبات الأميركية​.

وأمرت المحكمة العليا الهيئة الوطنية للاتصالات (كوناتل) "بمصادرة كل الموجودات والملكيات العقارية والمكاتب التجارية والمقار الإدارية ومراكز العمليات والبث والأجهزة اللاقطة وكل معدات أخرى أو تمديدات تستخدم لتقديم خدمات الاشتراك" بشبكة "دايركت-تي في".

وأوضحت المحكمة العليا في بيان أن "كوناتل يمكنها، ل​تحقيق​ ذلك، الاعتماد على دعم ​الجيش​".

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