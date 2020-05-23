وديع الخازن في ذكرى المقاومة: لقنت العدو درسا لا ينسى

حيا رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ في تصريح له "يوم المقاومة والتحرير"، واعتبر أن "لهذه الذكرى عبرة سنوية عن انتصار المقاومة على الأسطورة المعروفة ب​الجيش​ الذي لا يقهر".

واشار الخازن الى انه "في ​عيد المقاومة والتحرير​، الذي كرس عيدا وطنيا في 25 أيار من كل عام، تعاودنا ذكرى التضحيات الكبيرة التي قدمتها المقاومة لإقتلاع الإحتلال ال​إسرائيل​ي من أرضنا بعدما جثم على تراب ​الجنوب​ الغالي أكثر من ثلث قرن، لم تفلح خلاله القرارات الدولية في إخراجه طوعا والتزاما بالمواثيق. ولأن المقاومة حررت الأرض حتى أطراف ​شبعا وكفرشوبا​، وتصدت لحرب إسرائيلية ضروس العام 2006 ولقنت العدو درسا لا ينسى في القدرة على قهر الطغيان والجبروت مهما جلجل ​السلاح​ المتطور، فإن لهذه الذكرى عبرة سنوية نأمل أن تبقى تتردد أصداؤها في الأرجاء العربية عن إنتصار المقاومة على إسرائيل في تاريخ حافل بالحروب العربية الخاسرة".