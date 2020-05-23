قيومجيان: شراء الوقت لن ينقذ الوضع

اشار الوزير السابق الدكتور ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "شراء الوقت لن ينقذ ​الوضع المالي​ - الاقتصادي بل الإجراءات الاصلاحية الفورية. حتى ولو تدخل ​مصرف لبنان​ وضخ 300 مليون ​دولار​ في السوق كما يحكى، سيبتلعها السوق ولن يستقر سعر الصرف طويلا وسيخسرها المركزي من احتياطه بدلا من حفظها لاستيراد الغذاء و​الدواء​ و​المحروقات​. واجهوا الواقع كما هو...". إضغط للمزيد

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