جمارك طرابلس أوقفت فان يحوي مواد غذائية مهربة وتوقيف سائقه

تمكنت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ ضابطة ​طرابلس​ شعبة المكافحة البرية من توقيف فان على اثر الاشتباه بثقل حمولته.

وتبين أنه يحتوى على كميات كبيرة من مواد التنظيف والمواد الغذائية السورية المهربة.

وقد تم حجزه على الفور واقتيد مع سائقه الى المركز لاجراء اللازم.