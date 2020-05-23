عدوان دعا الحكومة الى تعزيز إدارات الدولة ومؤسساتها في الاقليم

دعا نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها تجاه منطقة اقليم الخروب، والإلتفات اليها، بجدية، وإعطائها حقوقها، والعمل على تعزيز إدارات الدولة ومؤسساتها، لتتمكن من توفير الحماية والإطمئنان لأبناء الاقليم، في ضوء انتشار فيروس كورونا في عدد من قراه، وخصوصا في مزبود وشحيم والوردانية وبرجا العزيزات على قلوبنا، وحرمان المنطقة من التيار الكهربائي، رغم وجود 3 معامل انتاج للكهرباء فيها".
وأكد أنه "مهما كانت الظروف والأوضاع صعبة، فإن أبناء المنطقة قادرون بتضامنهم ووحدتهم، على مواجهة الصعاب".
كما أكد وقوفه والقوات "الى جانب أهلنا في الاقليم والشوف الأعلى والجبل، في مواجهة الأخطار"، داعيا أهالي الاقليم الى "مزيد من الحيطة والحذر من هذا الوباء، والتزام كل التدابير والاجراءات اللازمة لمنع تفشي هذا المرض الذي يهددنا جميعا".
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