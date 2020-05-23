عدوان دعا الحكومة الى تعزيز إدارات الدولة ومؤسساتها في الاقليم

دعا نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب ​جورج عدوان​ ​الحكومة​ الى "تحمل مسؤولياتها تجاه منطقة ​اقليم الخروب​، والإلتفات اليها، بجدية، وإعطائها حقوقها، والعمل على تعزيز إدارات ​الدولة​ ومؤسساتها، لتتمكن من توفير الحماية والإطمئنان لأبناء الاقليم، في ضوء انتشار ​فيروس كورونا​ في عدد من قراه، وخصوصا في ​مزبود​ وشحيم والوردانية وبرجا العزيزات على قلوبنا، وحرمان المنطقة من ​التيار الكهربائي​، رغم وجود 3 معامل انتاج للكهرباء فيها".

وأكد أنه "مهما كانت الظروف والأوضاع صعبة، فإن أبناء المنطقة قادرون بتضامنهم ووحدتهم، على مواجهة الصعاب".

كما أكد وقوفه والقوات "الى جانب أهلنا في الاقليم و​الشوف​ الأعلى والجبل، في مواجهة الأخطار"، داعيا أهالي الاقليم الى "مزيد من الحيطة والحذر من هذا الوباء، والتزام كل التدابير والاجراءات اللازمة لمنع تفشي هذا المرض الذي يهددنا جميعا".