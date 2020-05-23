الجمهورية: فهمي تحرّك بعيداً من الاضواء على خط دار الفتوى- السرايا

ذكرت صحيفة "الجمهورية" انّ وزير الداخلية العميد ​محمد فهمي​ ساهم في ترتيب زيارة المفتي ​عبد اللطيف دريان​ الى رئيس الحكومة ​حسان دياب​ والتمهيد لحصولها، من خلال تحرّكه بعيداً من الاضواء على خط دار الفتوى- ​السرايا الحكومية​ للتقريب بينهما وإنهاء البرودة التي تطبع علاقتهما منذ وصول دياب إلى ​رئاسة الحكومة​.

وقد جرى خلال اللقاء عرض الأوضاع الراهنة، خصوصاً الواقع الصحي و​الأزمة​ الاقتصادية، وتمنّى دريان التوفيق للحكومة في مواجهة التحدّيات التي تتصدّى لها.

وسيزور دياب المفتي دريان يوم ​عيد الفطر​ في منزله لتهنئته ثم يصطحبه الى جامع الأمين لتأدية صلاة العيد.