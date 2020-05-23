الجمهورية: فهمي تحرّك بعيداً من الاضواء على خط دار الفتوى- السرايا

ذكرت صحيفة "الجمهورية" انّ وزير الداخلية العميد محمد فهمي ساهم في ترتيب زيارة المفتي عبد اللطيف دريان الى رئيس الحكومة حسان دياب والتمهيد لحصولها، من خلال تحرّكه بعيداً من الاضواء على خط دار الفتوى- السرايا الحكومية للتقريب بينهما وإنهاء البرودة التي تطبع علاقتهما منذ وصول دياب إلى رئاسة الحكومة.
وقد جرى خلال اللقاء عرض الأوضاع الراهنة، خصوصاً الواقع الصحي والأزمة الاقتصادية، وتمنّى دريان التوفيق للحكومة في مواجهة التحدّيات التي تتصدّى لها.
وسيزور دياب المفتي دريان يوم عيد الفطر في منزله لتهنئته ثم يصطحبه الى جامع الأمين لتأدية صلاة العيد.
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