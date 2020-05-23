السيطرة على حريق منزلين في بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم السبت، على حريق اندلع في منزلين دون خسائر بشرية بمركز المنشاة، جنوبي المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بنشوب حريق بناحية الشواولة دائرة المركز.

تبين نشوب الحريق أعلى سطح منزل ملك "علي. خ" 40 عامًا عامل مكون من طابقين وامتد لمنزل مجاور ملك "عبدالباسط. م" 55 عامًا عامل.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد، ورجح المذكورين أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي أعلى سطح منزل الأول، وأضافا باحتراق كمية من البوص والعروق الخشبية، ونفيا الشبهة الجنائية. حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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