محمد اسماعيل - القاهرة - سانتياجو - (د ب أ):
تعرض شرطي لإطلاق النار في تشيلي خلال احتجاجات ضد الإجراءات التي تم اتخاذها لوقف تفشي فيروس كورونا، حسبما قالت الشرطة الجمعة.
وأوضحت الشرطة، في تغريدة على موقع تويتر إن رصاصة أصابت ذراع الشرطي خلال أعمال شغب في حي سيريلوس، بمنطقة سانتياجو الكبرى.
وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة "كواوبراتيفا" الشرطة وهي تواجه المتظاهرين بمدفع مياه.
وأوضح الفيديو أن أحد الأشخاص ركض داخل الشارع وأطلق النار على رجال الشرطة.
وتحدث وزير الداخلية جونزالو بلاميل عن "عمل حقير وجبان" عندما زار الشرطي المصاب في المستشفى.
وحتى الآن سجلت تشيلي 61857 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فضلا عن 630 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق النار على شرطي في تشيلي خلال احتجاج بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.