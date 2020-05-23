كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر البرازيل تتجاوز روسيا في عدد إصابات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم السبت، إصابة 330890 شخصا بفيروس كورونا، لتتجاوز البلاد بذلك روسيا، وتصبح ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة،

وسجلت السلطات الصحية في البرازيل، 1001 حالة وفاة يومية بكورونا، ليصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 21048 حالة.

وبالنسبة ساو باولو، أكثر المدن تضررا من كورونا في أكبر بلد لاتيني، أظهر مقطع مصور من الجو صفوفًا من قطع الأراضي المفتوحة في مقبرة "فورموزا" مع محاولتها مواكبة الطلب.

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وكان الرئيس جايير بولسونار المنتمي لأقصى اليمين، يواجه انتقادات على نطاق واسع بسبب أسلوب معالجته تفشي الفيروس، كما أنه أيضا محور أزمة سياسية متفاقمة.

وبحسب استطلاعات الرأي، تراجعت شعبية بولسونارو، الضابط السابق في الجيش، والتي تضررت بسبب معارضته لإجراءات التباعد الاجتماعي ودعم عقار كلوروكين، الذي لا يحظى بموافقة لعلاج كورونا، والخلافات مع مسؤولي الصحة العامة المحنكين، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

