ويليان يبلغ تشيلسي بموقفه من الرحيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم تشيلسي الإنجليزي، ويليان، أبلغ إدارة فريقه بموقفه من الرحيل عن صفوف الفريق، على الرغم من انتهاء عقده في 30 حزيران/يونيو.

ويعتبر هذا الموسم هو الأخير لويليان في ستامفورد بريدج، ولا ينوي التوقيع على عقدٍ جديد.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ويليان أخطر تشيلسي بأنه مستعد للاستمرار معه لحين انتهاء الموسم، حتى لو كان ذلك بعد انتهاء عقده.

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ومن المقرر أن يُستكمل الدوري الإنجليزي في حزيران/يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يمتد إلى تموز/يوليو وربما آب/أغسطس.

كما أن مباريات دوري الأبطال ستستكمل في آب/أغسطس أيضًا.

وكان الفيفا قد سمح للأندية بتمديد عقود لاعبيها التي تنتهي في حزيران/يونيو، حتى انتهاء الموسم، بالاتفاق مع اللاعبين.