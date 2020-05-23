مستشار جونسون كسر الحجر المنزلي رغم إصابته بأعراض كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت صحيفتان بريطانيتان يوم أمس، الجمعة، بأن دومينيك كامنغز، وهو أحد المستشارين المقربين لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شوهِد وهو ينتهك قواعد الحجر الصحي.

وقالت صحيفتا "ديلي ميرور" و"ذي غارديان" إن كامنغز غادر منزله بلندن من أجل الإقامة مع والديه في دورهام بشمال شرق إنجلترا، وذلك في الوقت الذي كانت تظهر عليه أعراض كوفيد-19.

وقد طالبت المعارضة بتفسير. وقال متحدث باسم حزب العمال "إن الشعب البريطاني لا يتوقع أن يكون هناك قانون (وُضِع) من أجله، وقانون آخَر لدومينيك كامنغز".

من جهته، قال زعيم الديموقراطيين الليبراليين، إد ديفي، إن كامنغز "سيتعين عليه أن يستقيل" إذا تأكّدت هذه المعلومات.

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وأكّدت الشرطة في دورهام أنه تم إبلاغها في 31 آذار/مارس بأن شخصا ما وصل من لندن.

وأشارت الصحيفتان إلى أن كامنغز شوهد في منزل والديه، مع ولد يبدو أنه إبنه.

وفي ذلك التاريخ، كانت حكومة جونسون طلبت من المواطنين الخروج لتلبية احتياجاتهم الأساسية فحسب، مطالبة الأشخاص الذين يعانون أعراضا معينة بأن لا يُغادروا منازلهم.

وكان كامنغز احد أهم المدافعين عن الحملة المؤيدة لبريكست، ثم أصبح العام الماضي مستشارا لجونسون.