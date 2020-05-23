أميركا تعلن مقتل قياديين في "داعش" بسورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل قياديان في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) جراء غارة أميركيّة شرقيّ سورية، الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنت القيادة المركزية الأميركيّة، الجمعة.

والقياديّان هما أحمد عيسى إسماعيل الزاوي وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي، وقتِلا في الغارة المشتركة على موقع لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور في 17 أيار/مايو.

وأشار بيان القيادة المركزيّة إلى أن الزاوي، المعروف أيضا باسم أبو علي البغدادي، كان "والي داعش" بشمال بغداد و"مسؤولا عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية من كبار قادة داعش إلى عناصره في شمال بغداد".

وأضاف أن الجغيفي، المعروف أيضًا باسم أبو عمار، كان "مسؤولا كبيرا في اللوجستيات والإمدادات لداعش، وهو مسؤول عن توجيه عملية تأمين ونقل الأسلحة ومواد العبوات الناسفة والأفراد في جميع أنحاء العراق وسورية".

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واعتبر البيان أن "إقصاء" هذين العنصرين "سيعطل الهجمات المستقبلية ضد المدنيين الأبرياء وشركائنا الأمنيين، وفي المنطقة ككل"، وتابع "تُواصل القوات الشريكة للتحالف في العراق وسورية الضغط المستمر على داعش لمنع عودة ظهوره".

ومنذ هزيمته في سورية في آذار/مارس 2019، يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات دموية، خاصة ضمن المنطقة الواقعة بين ريف دير الزور والسخنة بأقصى بادية حمص الشرقية.

وبعدما سيطر التنظيم عام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبد خسائر متتالية قبل هزيمته العام الماضي.