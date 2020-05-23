كورونا في العالم.. أرقام جديدة

رصدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية 108,4 ألف إصابة جديدة بفايروس كورونا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصبح بذلك الحصيلة 5 ملايين و213483 حالة.
وحسب الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، فإن إجمالي الوفيات بلغ 338225، فيما تجاوز عدد المتعافين المليونين بأكثر من 58 ألف حالة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وانتقلت البرازيل مع نحو 331 ألف إصابة إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد المصابين بعد الولايات المتحدة (مليون و601 ألف حالة)، متخطية روسيا (326,4 ألف).
وانتقلت البرازيل مع نحو 331 ألف إصابة إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد المصابين بعد الولايات المتحدة (مليون و601 ألف حالة)، متخطية روسيا (326,4 ألف).
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