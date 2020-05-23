قبل العيد بيوم.. فرنسا تقرر فتح دور العبادة مع الالتزام بالوقاية الصحية

الخليج 365/ باريس/ علي ناجي قررت السلطات الفرنسية، فتح دور العبادة والسماح بالتجمعات الدينية، بشرط الالتزام بالتعليمات والوقاية الصحية لمكافحة وباء كورونا.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان لها مساء امس، إنها " قررت رفع الحظر عن دور العبادة والسماح بتنظيم التجمعات الدينية من جديد اعتبارا من اليوم السبت"، مشددة على "احترام الإجراءات الصحية كالمسافات بين الاشخاص، وضع الكمامات الالزامياً عند الدخول إلى دور العبادة".
وكان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قد دعا جميع مساجد فرنسا إلى تعليق تأدية صلاة الجمعة، بدءاً من 20 آذار الماضي، استجابة لتعليمات الحكومة بمنع التجمعات لمكافحة الوباء.
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