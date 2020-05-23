قبل العيد بيوم.. فرنسا تقرر فتح دور العبادة مع الالتزام بالوقاية الصحية

ويأتي هذا القرار قبل يوم من عيد الفطر الذي ينهي فيه المسلمون صيامهم، وتشهد الجوامع بفرنسا كثرة المصلين لاداء صلاة العيد.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان لها مساء امس، إنها " قررت رفع الحظر عن دور العبادة والسماح بتنظيم التجمعات الدينية من جديد اعتبارا من اليوم السبت"، مشددة على "احترام الإجراءات الصحية كالمسافات بين الاشخاص، وضع الكمامات الالزامياً عند الدخول إلى دور العبادة".



وكان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قد دعا جميع مساجد فرنسا إلى تعليق تأدية صلاة الجمعة، بدءاً من 20 آذار الماضي، استجابة لتعليمات الحكومة بمنع التجمعات لمكافحة الوباء.